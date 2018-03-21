Похищенную в Пензе девочку вернули домой

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21 марта 2018, 19:37Криминал
В Пензе похитители малолетнего ребенка дожидаются судебного решения. История с похищением девочки, случившаяся в начале зимы, благополучно завершилась, малышка вернулась к отцу, злоумышленники задержаны.
На совершение преступления двоих мужчин побудила мать девочки. Молодая женщина - замужем за одним из похитителей. Дочь она не видела больше года и вдруг захотела забрать ее себе.
«Убедившись, что отец ребенка ушел на работу, мужчины подошли к входной двери, и один из них постучался, представившись бабушке почтальоном, доставившим заказное письмо. После того как женщина с ребенком на руках открыла дверь, он с силой толкнул ее, брызнул газовым баллончиком и выхватил девочку из рук. Противоправным действиям мужчин пытался помешать сосед, но, чтобы нейтрализовать его, обвиняемый снова применил аэрозоль», - прокомментировала помощник руководителя СУ СК по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.
Правоохранительные органы среагировали быстро. Они выяснили, что девочку увезли в Оренбургскую область, и выехали на место, предварительно связавшись с местными следователями. Девочку нашли и вернули обратно. Оба похитителя сейчас находятся под стражей. Женщину, инициатора похищения, суд лишил родительских прав. Мужчинам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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