23 ноября 2017, 14:02Происшествия Похищенного в Пензе ребенка нашли в другом регионе Пензенские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту похищения ребенка.

Удалось установить, что в настоящее время ребенок с матерью находятся в одном из населенных пунктов региона ПФО.

«Принимаются меры к тому, чтобы привести их в Пензу для проведения необходимых следственных действий. Вопрос о месте проживания ребенка будет решаться с участием органов опеки», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Напомним, неизвестный вырвал ребенка из рук бабушки, когда та открыла ему дверь в квартиру.

Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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