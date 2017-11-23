Похищенного в Пензе ребенка нашли в другом регионе

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23 ноября 2017, 14:02Происшествия
Пензенские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту похищения ребенка.
Удалось установить, что в настоящее время ребенок с матерью находятся в одном из населенных пунктов региона ПФО.
«Принимаются меры к тому, чтобы привести их в Пензу для проведения необходимых следственных действий. Вопрос о месте проживания ребенка будет решаться с участием органов опеки», - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.
Напомним, неизвестный вырвал ребенка из рук бабушки, когда та открыла ему дверь в квартиру.
Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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