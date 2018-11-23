Погорельцы из Терновки начали восстановление квартир

В Терновке на улице Брестской полным ходом идут восстановительные работы жилого дома на шесть семей, который минувшим летом пожар уничтожил практически полностью. Штаб помощи погорельцам организовали администрации Пензы и Первомайского района - помогли с питанием, одеждой и предметами быта. В стороне не остались и неравнодушные предприниматели. Коммерсанты вовремя помогли со стройматериалами.

Андрей Ермаков сейчас в хорошем настроении. Говорит, что жизнь налаживается. А вот в конце лета ему было не до шуток. Когда случился пожар, в квартире был лишь его сын школьник.

«Ему десять лет, он выбежал из дома босиком, когда дом загорелся», - рассказал Александр Ермаков.

Восьми квартирный дом из сруба, обложенный кирпичом, выгорел практически полностью. Крыша рухнула на глазах у главы семьи. Из вещей уцелели только деревянный стол, телевизор и иконы.

В квартире, где проживает семья Багоян, глава семьи на время переквалифицировался в строителя-отделочника. Слесарь-сварщик решил уволиться с работы, чтобы быстрее закончить восстановительные работы. Глава семейства до сих пор удивляется: они приобрели жилье в 2017 году у электрика, однако в результате короткого замыкания выгорела именно проводка.

«Она была уже старая, еще алюминиевая. Пожар начался между третьей и четвертой квартирой», - рассказал Егише Багоян.

Восстановление квартир, за исключением одной муниципальной, происходит силами самих жильцов. Но вот все строительные материалы - это помощь предпринимателей, которые откликнулись на призыв районной и городской администраций. Для погорельцев привезли пеноблоки, кирпич, песок, цемент и обои.

«Не останавливаемся на достигнутом. Просим, чтобы индивидуальные предприниматели откликнулись на беду и еще помогли. А люди здесь молодцы, трудятся сообща», - сказала глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова.

Теперь погорельцы нуждаются в материалах для внутренней отделки. Тех, кто имеет возможность помочь пострадавшим семьям, просят обращаться в администрацию Первомайского района Пензы.