Погорельцам с ул. Галетной предоставили жилье в маневренном фонде

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25 июля 2019, 10:32Общество
В Пензе завершили переселение жителей сгоревшего дома на улице Галетной. Об этом вечером 24 июля сообщил мэр Виктор Кувайцев на своей страничке в Facebook.
«Завершили размещение жителей сгоревшего дома на ул. Галетной, 36а в маневренном фонде. Всем пострадавшим предоставили временное жилье. Сегодня на месте весь день работал оперативный штаб, обеспечили граждан горячим питанием, предоставили предметы первой необходимости», - написал он.
Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто оказал помощь в переселении, в том числе – предприятия и организации.
«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», - отметил глава администрации города.
Напомним, ночью 24 июля загорелась надворная постройка дома, затем огонь перекинулся на жилище. Пожар уничтожил кровлю, выгорели второй и частично — первый этажи. Из людей никто не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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