Погибший в пожаре кузнечанин злоупотреблял спиртным - СКР

По данным следствия, ночью 21 ноября в селе Никольское на улице Володарского загорелся дом. О том, что жилище охватил огонь, в дежурную часть сообщили соседи. После того, как пожарные потушили строение, в одной из комнат нашли тело мужчины.

«Хозяин дома злоупотреблял спиртным. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают точную причину возникновения пожара и смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».