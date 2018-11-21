21 ноября 2018, 16:38Происшествия

Погибший в пожаре кузнечанин злоупотреблял спиртным - СКР

В Кузнецком районе Пензенской области в результате пожара погиб 52-летний мужчина. Следователи проводят проверку.

По данным следствия, ночью 21 ноября в селе Никольское на улице Володарского загорелся дом. О том, что жилище охватил огонь, в дежурную часть сообщили соседи. После того, как пожарные потушили строение, в одной из комнат нашли тело мужчины.

«Хозяин дома злоупотреблял спиртным. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при курении», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают точную причину возникновения пожара и смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1274298/

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