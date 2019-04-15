Погибшие в ДТП в Мокшанском районе ехали на заработки в столицу

15 апреля в правительстве Башкортостана прошло оперативное совещание, одной из тем которого стала страшная авария в Пензенской области, где погибли пятеро жителей республики.

Об этом пишет портал gorobzor.ru. ДТП случилось на трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе, столкнулись Lada Largus и «МАЗ». В результате погибли водитель и четыре пассажира легковушки. Отмечено, что все они ехали из Башкортостана на заработки в Москву.

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что погибшие сейчас находятся в бюро медэкспертиз.

«Организовано взаимодействие с экстренными службами Пензенской области. Психологи ГУ МЧС России оказывают помощь родственникам погибших. Уточняется состав семьи, наличие у них детей. Родственники будут отправлены на опознание тел по приглашению следственных органов», - сказал он.

Власти республики планируют оказать помощь в доставке и захоронении тел, пишет ИА «Пенза-Пресс».