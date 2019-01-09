Поезд в Пензу может задержаться. В Оренбуржье сошли с рельсов 17 вагонов

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09 января 2019, 13:36Происшествия
В Оренбургской области сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за этого может задержаться пассажирский состав «Нижневартовск-Пенза».
Как сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте, все произошло около семи часов утра 9 января. На перегоне «Абдулино - Сарай-Гир» с рельсов сошли 17 вагонов поезда с рудой, 14 опрокинулись. Никто не пострадал.
По данному факту проводится проверка. На месте работают группы следователей и криминалистов. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
По данным управления МЧС по Оренбургской области, из-за аварии возможна задержка трех пассажирских поездов: №101 «Нижневартовск-Пенза», №103 «Уфа-Саратов» и №57 «Иркутск-Кисловодск», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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