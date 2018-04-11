В центре Пензы затопило подвал многоэтажного дома

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11 апреля 2018, 19:38Общество
В Пензе в третьем подъезде дома на улице Урицкого, 74 произошло локальное подтопление, которое было вызвано не таянием снега, а затором в канализационной трубе, из-за которого вода залила подвал.
«Второй день мучаемся, во всем подъезде воды нет, пришлось отключить ее, потому что подвал затапливает, так как где-то забило трубу», - рассказала жительница дома Алла Сидорина.
Люди говорят, что их звонки перенаправляют в диспетчерскую водоканала, вместо того, чтобы прислать по адресу слесарей и сантехников. В МУПе Ленинского района, который обслуживает дом, подтверждают, что принимали обращения от жителей. Но ни главного инженера, ни мастеров на месте не оказалось, видимо, они работали на других участках. Хотя при распределении вызовов в приоритете должны быть аварийные ситуации, подобные той, что произошла в доме на улице Урицкого.
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