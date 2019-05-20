Подрядчик возместит пензенцам ущерб за варварский ремонт кровли

В редакцию телеканала «Экспресс» с криком о помощи обратились жители дома №22 по улице Ударной в Пензе. В их трехэтажке по программе производят замену кровли. Работы, начавшиеся еще в марте, не завершены, к тому же подрядчику предстоит возместить ущерб собственникам квартир, которые в ходе проведения ремонта пострадали от затопления.

«Варварски крушили». Так отзываются о ремонте крыши жильцы №22 дома по улице Ударной. Менять кровлю начали еще в конце марта по программе капитального ремонта. По мнению местных, при работах бригада нарушила не только нормы безопасности, но и все технологии, а в апреле строители повредили коммуникации.

«Предупредили их, что у нас проходят трубы отопления. Подрядчики были удивлены и не в курсе, что в доме 50-х годов система имеет верхний розлив. Несмотря на предупреждение работать аккуратно, они продолжали бросать балки», - сказала жительница дома №22 по улице Ударная Наталья Иванова.

В итоге из трубы под напором хлынула вода 70 градусов, несколько квартир с третьего по первый этаж оказались затоплены. Александр Журов с горечью рассказал о последствиях безалаберности рабочих: в комнатах до сих пор - запах сырости, испорчен пол, а некогда новенький натяжной потолок разрезан.

«Сначала не понял в чем дело, и никто не мог объяснить, работники просто разводили руками. Когда все началось, думал, что потолок рухнет», - рассказал житель дома №22 по улице Ударной Анатолий Журов.

В квартире этажом ниже не уцелела штукатурка на потолке. Обои - в ржавчине, а мебель испорчена. Соседи между собой замечают - разруха, будто после войны.

«В результате протечки образовалось треугольное пятно, замкнуло проводку, через несколько дней линолеум вздулся, который потом пришлось снимать, чтобы пол просох, а также кухню выносить. Протечка шла с угла», - сказал житель дома №22 по улице Ударной Александр Жуков.

Люди не убирают ведра и ковшики, ведь сняв кровлю, взамен на крышу ничего не положили. Жильцов уже заставал врасплох дождь.

Местные говорят, бригады, которые делают капремонт в их доме, уже трижды менялись после жалоб. Сейчас рабочих на крыше и вовсе нет. Две недели назад они забрали оборудование, оставив во дворе лишь стройматериалы, и больше не появлялись. Ситуацию прокомментировал руководитель подрядной организации.

«Это произошло из-за погодных условий, были дожди, крыша старая, а так все под контролем. Не беспокойтесь, все успеем в срок», - ответил он.

По графику ремонт должны завершить до 6 июня. Следующий этап работ - демонтаж оставшейся кровли. Люди могут рассчитывать на ремонт в квартирах только после того, как в их доме полностью покроют крышу. Все недостатки обещали исправить за счет подрядчика. Пострадал от коммунальной аварии и фасад здания, но его отделка по программе капремонта намечена на 2045 год.