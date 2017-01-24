Подросток и ребенок получили травмы в ДТП в Кузнецком районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 января 2017, 15:32Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП – столкнулись погрузчик «ТО-18Б3» и «ВАЗ-219060».
По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 23 января в 14.30 на 770 км федеральной трассы М5 Урал.
В результате аварии пострадали 17-летняя девушка и 5-летняя девочка. Их с травмами доставили в больницу.
«Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-219060» получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - отметили в пресс-службе.
Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
24 января 2017, 17:01В мэрии объяснили появление дыры за домом на ул. Тарханова
24 января 2017, 16:31Представителям Горловки передали гуманитарный груз из Пензы
24 января 2017, 16:03В Пензе готовятся отметить День студенчества
24 января 2017, 15:32Подросток и ребенок получили травмы в ДТП в Кузнецком районе
24 января 2017, 15:01В Пензе благотворительный фонд передал деньги больным детям
24 января 2017, 14:29В пензенском аэропорту введен дополнительный рейс в Москву
24 января 2017, 14:1713 пензенских школьников сдают олимпиаду по экономике
24 января 2017, 14:01Спортблок: спортивная гимнастика, шорт-трек