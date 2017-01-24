24 января 2017, 15:32Происшествия Подросток и ребенок получили травмы в ДТП в Кузнецком районе В Кузнецком районе Пензенской области произошло ДТП – столкнулись погрузчик «ТО-18Б3» и «ВАЗ-219060».

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла 23 января в 14.30 на 770 км федеральной трассы М5 Урал.

В результате аварии пострадали 17-летняя девушка и 5-летняя девочка. Их с травмами доставили в больницу.

«Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-219060» получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - отметили в пресс-службе.

Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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