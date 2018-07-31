Подростков подозревают в краже из электрички «Пенза-Кузнецк» и убийстве

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31 июля 2018, 11:02Криминал
У 40-летней женщины в электропоезде сообщением «Пенза-Кузнецк» украли сумочку. Полицейские нашли подозреваемых в преступлении, в ходе расследования раскрылись жуткие подробности.
Женщина обнаружила пропажу, когда приехала на станцию в Кузнецк. С заявлением она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили возможных причастных к краже, ими оказлись двое молодых людей.
«Они сознались в содеянном и рассказали, что воспользовались тем, что потерпевшая на время отлучилась со своего места, и похитили сумочку, присвоив находившиеся в ней деньги», - сообщила инспектор по связям со средствами массовой информации Сызранского ЛО МВД России на транспорте Екатерина Журжина.
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело. Парням может грозить до пяти лет лишения свободы. Отмечено, что раньше они в противозаконных действиях замечены не были. Однако в ходе расследования выяснилось, что через несколько часов после кражи молодые люди могли убить пожилого мужчину, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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