Подозреваемых по «чемодановскому» делу арестовали на 2 месяца

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18 июня 2019, 17:08Криминал
15 человек, задержанных по делу о массовой драке в Чемодановке Пензенской области, арестовали.
Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
«Арест продлится два месяца», - пояснили в суде.
Напомним, вечером 13 июня в Чемодановке произошел конфликт между двумя группами жителей. В результате пострадали пять человек, двое оказались в больнице. Впоследствии вечером 14 июня один из них скончался. Возбуждены уголовные дела. Расследование контролируют в главном управлении СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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