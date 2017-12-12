12 декабря 2017, 19:23Общество Пензенцы рассказали, в чем они видят сильные стороны политики Путина Решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок обсуждают не только в России, но и во многих зарубежных странах. Губернатор Пензенской области, а также многие жители региона поддержали решение президента об участии в выборах весной 2018 года. Стабильность, безопасность развитие промышленности и искусства — в этом пензенцы видят сильные стороны политики Владимира Путина.

Март 2018-го станет одним из самых напряженных месяцев года. Россияне выберут того, кто будет управлять страной на протяжении следующих шести лет. Руководитель одного из ведущих предприятий атомной промышленности России, производственного объединения «Старт» поддержал кандидатуру Владимира Путина.

«Наше отношение - позитивное, поскольку Владимир Владимирович Путин всегда поддерживает атомную отрасль. Именно с начала 2000-х годов, я считаю, началось возрождение промышленности страны, оборонного комплекса, которым всегда гордилась страна», - заметил генеральный директор производственного объединения «Старт» Сергей Байдаров.

Новость, вышедшая в топы российских и зарубежных СМИ, стала подарком для Галины Репной. О том, что Владимир Путин будет участвовать в предвыборной гонке, заслуженная артистка узнала в свой день рождения. Пензенская актриса рассказала, что была уверена, что президент не оставит страну в это непростое время.

«К Владимиру Путину есть доверие, он сильный. Есть ощущение уверенности в том, что он знает, что делает», - отметила она.

Президент страны выступил с инициативой ввести ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении третьего ребенка. Мама троих детей Татьяна Дудик вместе с мужем Николаем ее поддержали. По мнению многодетных родителей, счастливых семей в России должно быть больше.

«Я поддерживаю политику Путина, на выборах всегда голосую за «Единую Россию». Поддержка семьям, конечно, чувствуется. Потому что мы получаем достаточно хорошие детские пособия и жилье», - сказала многодетная мать Татьяна Дудик.

Многодетные родители получили субсидию от государства и смогли приобрести жилье. Скоро семья с тремя детьми переедет в новую трехкомнатную квартиру.

«Мы купили новое жилье, где много места, чтобы дети могли поиграть, у каждого будет своя комната. Ждем с нетерпением окончания ремонта», - добавила Татьяна Дудик.

Кандидатуру Владимира Путина поддержали сотни тысяч россиян. Среди них - деятели искусства, спортсмены, политики и ученые, а также руководители регионов. В том числе - губернаторы Тамбовской, Белгородской, Челябинской областей и глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Общество

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