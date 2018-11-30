Подброшенный к заправке на ул. Калинина чемодан напугал пензенцев

Пензенцы обнаружили на ул. Калинина рядом с автозаправкой большой чемодан. О своей тревожной находке решили сообщить в полицию.

Как ИА «Пенза-Пресс» рассказал один из местных жителей, позвонивший в правоохранительные органы, чемодан он увидел примерно в 13 часов в снегу на обочине дороги рядом с АЗС. Он также отметил, что еще около часа назад сумки не было. Где-то через 10 минут на Южную, помимо сотрудников полиции, приехали представители ДПС, «Росгвардии», пожарные и бригада скорой помощи.

Спецслужбы перегородили дорогу и провели проверку содержимого чемодана.

«Хорошо, что проявили бдительность, увидев подозрительный предмет около автозаправки, и сообщили в полицию. Мы проверили чемодан – он пуст», - рассказал сотрудник регионального УМВД корреспонденту информагентства.

Напомним, при обнаружении в общественных местах подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить в полицию, используя любые средства связи, по номеру 02 либо с мобильного телефона - 102 или 112, пишет ИА «Пенза-Пресс».