09 ноября 2017, 19:22Общество В Воскресеновке брошенные щенки обрели дом Мир не без добрых людей. В одном из выпусков программы «События» (16+) уже рассказывали о подброшенных щенках в селе Воскресеновка Пензенской области, которых никто не хотел забирать домой. Съемочная группа выяснила, что у этой истории есть продолжение. Беспризорные собаки все же обрели дом.

Бездомным собакам в городе уже никто не удивляется. А вот беспризорные животные в деревне — ситуация необычная. В программе «События» уже рассказывали, что этим летом в селе Воскресеновка четвероногие подкидыши стали едва ли не главной достопримечательностью.

Все же в Воскресеновке нашелся неравнодушный человек. Несчастных зверей приютила местная жительница Юлия Лиманская. Кареглазых щенков темного окраса назвала Зита и Гита. Мохнатые сестры всего за пару дней освоились в новом доме. Подружились с тремя другими собаками и уже успели похулиганить. Устроили набег на корзину с овощами и разгрызли кочан капусты.

«Я думала, играют, а они, как кролики, хрустят. Очень много съели, настолько им нужны витамины, там-то они их не видели», - рассказала она.

Юлия Лиманская всю жизнь помогает и людям, и животным. Сейчас в ее доме живут пять собак. Все - дворняги. Свободное от собачьих дел время они проводят вместе с хозяйкой. Свою прошлую голодную жизнь четвероногие, кажется, уже не помнят. Меню у питомцев разнообразное, едят все: от первых блюд до фруктов. Любимый деликатес Зиты и Гиты — сыр. Правда, хозяйка животных, говорит, что угощение сначала нужно заслужить. Пенсионерка уверена, что в воспитании домашних питомцев главное - дисциплина.

«Я хозяйка, командую, вычесываю их, кормлю, лечу, когда заболеют. Я как жандарм в доме», - добавила Юлия Лиманская.

В пензенском приюте «Питомец» уверены, что таких отзывчивых неравнодушных людей, как Юлия Лиманская - много. Его работники знают немало историй, когда даже взрослые собаки находили себе любящую семью. Например, местная знаменитость одноглазый Брамс уже несколько месяцев как обрел дом.

«Почему-то никто на него не обращал внимания и спустя 1,5 года нахождения у нас его заметил один мужчина, приехал, подписал договор, познакомился с Брамсом и забрал в область к родителям. Нам постоянно присылает фотографии, у пса все хорошо, домашний любимец, бегает свободно по участку, спит в доме вместе с хозяевами. Мы очень рады этой истории», - поделилась сотрудница благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Ольга Горячева.

Сейчас под крышей «Питомца» нашли пристанище около 50 собак. Здесь их лечат, кормят и выгуливают. Однако жизнь в приюте невозможно сравнить с настоящим домом и заботливым хозяином. Забрать животное может каждый. Чтобы в мире на одного бездомного зверя стало меньше, нужно только искренне захотеть.

Общество

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