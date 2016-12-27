Подарки от магазина «Детки конфетки» получили 8 юных пензенцев

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27 декабря 2016, 17:27Общество
«В предвкушении новогоднего волшебства!». В стенах телерадиокомпании «Экспресс» наградили победителей фотоконкурса, организованного информационным агентством «Пенза-Пресс».
Дарить подарки в преддверии Нового года стало уже хорошей традицией для «Пенза-Пресс». Популярное информагентство подвело итоги праздничного фотоконкурса «В предвкушении новогоднего волшебства», которое проводили в течение декабря среди юных пензенцев. В редакцию необходимо было прислать оригинальную фотографию ребенка, на который запечатлена подготовка к празднованию главного зимнего праздника. Участие в конкурсе в итоге приняло около 200 человек. Их судьбу решило интернет-голосование.
«Очень приятно, что в этом году голосующих людей было намного больше. То есть люди, не просто оставляли фотографии, но и действительно голосовали. Шла борьба, у нас было много призов от партнеров-спонсоров магазина «Детки конфетки»», - сказала PR - менеджер ТРК «Экспресс» Ксения Голикова.
Победителями фотоконкурса стали восемь юных пензенцев, каждый - в своей возрастной категории. На вручении подарков не обошлось без новогодних стихотворений от детворы.
Настольный хоккей, радиоуправляемый вертолет, санки-коляска и другие подарки предоставил генеральный спонсор конкурса, магазин «Детки конфетки». Призы пришлись по душе не только малышам, но и их родителям.
Также коллектив магазина «Детки конфетки» определил еще одного счастливчика, который получил от спонсора в подарок плюшевого медведя.
Своим покупателям магазин готов предложить широкий выбор детских товаров. Здесь легко найти все, что может порадовать малышей.
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