Подача теплоносителя восстановлена во всех домах микрорайона Север

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21 ноября 2019, 11:33Общество
Около трех часов ночи в четверг, 21 ноября, в пензенском микрорайоне Север восстановили подачу теплоносителя в последних отключенных домах.
Отопление и горячая вода вернулись в два одноэтажных дома на улице Лунинской. Теплоносителя не было в течение двух дней из-за аварии на магистральном трубопроводе на улице Аустрина.
Напомним, утром 19 ноября над прорванной трубой обвалился грунт, в образовавшуюся яму упал автомобиль «Лада Ларгус», водитель и пассажир погибли на месте, обварившись кипятком. Возбуждено уголовное дело.
Основной части домов отопление и горячую воду вернули утром 20 ноября, однако из-за промерзания труб подача ресурса была прекращена в шесть домов – двухэтажные многоквартирные и одноэтажные строения.
«На месте работали десять аварийных бригад нескольких ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время проблема устранена, тепло поступило во все жилые дома», - сообщили в пресс-службе администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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