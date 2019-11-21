Подача теплоносителя восстановлена во всех домах микрорайона Север

Около трех часов ночи в четверг, 21 ноября, в пензенском микрорайоне Север восстановили подачу теплоносителя в последних отключенных домах.

Отопление и горячая вода вернулись в два одноэтажных дома на улице Лунинской. Теплоносителя не было в течение двух дней из-за аварии на магистральном трубопроводе на улице Аустрина.

Напомним, утром 19 ноября над прорванной трубой обвалился грунт, в образовавшуюся яму упал автомобиль «Лада Ларгус», водитель и пассажир погибли на месте, обварившись кипятком. Возбуждено уголовное дело.

Основной части домов отопление и горячую воду вернули утром 20 ноября, однако из-за промерзания труб подача ресурса была прекращена в шесть домов – двухэтажные многоквартирные и одноэтажные строения.

«На месте работали десять аварийных бригад нескольких ресурсоснабжающих организаций. В настоящее время проблема устранена, тепло поступило во все жилые дома», - сообщили в пресс-службе администрации города, пишет ИА «Пенза-Пресс».