Под Золотаревкой в жестком ДТП пострадали несколько человек

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02 июля 2019, 14:03Происшествия
2 июля в одной из пензенских групп социальной сети «Вконтакте» появилась информация об аварии на дороге «Золотаревка-Шнаево».
«Двое парней чудом остались живы, водитель выпал из машины. Пассажир был зажат. Переломы, ушибы, рваные раны. Не гоняйте», - сообщил пензенец.
На опубликованных фото видно, что машина слетела с дороги и врезалась в дерево. У авто – сильные механические повреждения.
Официальной информации о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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