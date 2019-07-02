Под Золотаревкой в жестком ДТП пострадали несколько человек

2 июля в одной из пензенских групп социальной сети «Вконтакте» появилась информация об аварии на дороге «Золотаревка-Шнаево».

«Двое парней чудом остались живы, водитель выпал из машины. Пассажир был зажат. Переломы, ушибы, рваные раны. Не гоняйте», - сообщил пензенец.

На опубликованных фото видно, что машина слетела с дороги и врезалась в дерево. У авто – сильные механические повреждения.

Официальной информации о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».