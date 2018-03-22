Под Земетчино обрушилась крыша горящего дома, есть пострадавший

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар вспыхнул 21 марта в 15.12 на ул. Полевой. Сгорела и обрушилась крыша деревянного дома, в результате пострадал один человек. Его состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия пожара ликвидировали шесть сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».