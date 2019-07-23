Под Шемышейкой произошла страшная авария. ФОТО

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23 июля 2019, 16:07Происшествия
В Пензенской области на дороге неподалеку от Шемышейки столкнулись две машины. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла примерно в 11.40.
Судя по кадрам, столкнулись кроссовер и Chevrolet Lacetti. От удара паркетник улетел в кювет, у легковушки разбит капот, помялась правая сторона кузова и лопнули стекла.
На месте работают сотрудники ГИБДД. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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