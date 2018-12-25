Под Сердобском в жесткое ДТП попали два авто

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25 декабря 2018, 11:33Происшествия
25 декабря в Сердобском районе Пензенской области произошла авария.
Сообщение о случившемся в поселке Сазанье поступило на пульт дежурного в 7.45. На дороге столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Niva. На фотографии, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС, видно, что обе машины улетели в кювет и получили сильные механические повреждения.
В результате ДТП пострадало несколько человек. В каком они находятся состоянии, пока неизвестно.
Причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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