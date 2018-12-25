25 декабря 2018, 11:33Происшествия

Под Сердобском в жесткое ДТП попали два авто

25 декабря в Сердобском районе Пензенской области произошла авария.

Сообщение о случившемся в поселке Сазанье поступило на пульт дежурного в 7.45. На дороге столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Niva. На фотографии, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС, видно, что обе машины улетели в кювет и получили сильные механические повреждения.

В результате ДТП пострадало несколько человек. В каком они находятся состоянии, пока неизвестно.

Причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7796710/

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