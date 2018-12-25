Под Сердобском в жесткое ДТП попали два авто

Сообщение о случившемся в поселке Сазанье поступило на пульт дежурного в 7.45. На дороге столкнулись «ВАЗ-2107» и Chevrolet Niva. На фотографии, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС, видно, что обе машины улетели в кювет и получили сильные механические повреждения.

В результате ДТП пострадало несколько человек. В каком они находятся состоянии, пока неизвестно.

Причины происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».