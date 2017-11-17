Под Сердобском насмерть сбили пожилого мужчину

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17 ноября 2017, 16:05Происшествия
В Сердобском районе Пензенской области пожилой мужчина погиб под колесами иномарки.
На нулевом километре дороги «Сердобск-Куракино» 24-летний молодой человек, находившийся за рулем «Митсубиси Лансер», сбил пешехода.
«На вид мужчине – около 60 лет. Пешеход от травм скончался на месте происшествия», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
По факту ДТП начали проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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