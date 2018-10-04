04 октября 2018, 16:06Криминал

Под прикрытием букмекерской конторы в Пензе организовали азартные игры

Жителя Пензы будут судить сразу по трем статьям. Мужчину обвиняют в том, что он под прикрытием букмекерской деятельности занимался азартными играми.

По данным следствия, летом 2017 года 35-летний мужчина решил незаконно проводить в Пензе азартные игры. Он нашел букмекерскую компанию, встретился с ее представителями в Москве и договорился об открытии двух пунктов приема ставок, однако о своих истинных целях он не сказал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Через знакомого злоумышленник взял в аренду помещения на улице Володарского и на проспекте Победы. Завез туда игровое оборудование. При этом на терминалах было установлено программное обеспечение, при помощи которого пункты букмекерской конторы осуществляют свою деятельность. Затем он установил на терминалы программы, с помощью которых можно вести азартные игры.

«При этом злоумышленник достоверно обладал информацией о том, что исключительное право на использование вышеуказанного программного обеспечения принадлежит определенной компании. Тем самым он незаконно использовал вышеуказанные объекты авторского права. Компании-правообладателю обвиняемым причинен ущерб в особо крупном размере - общая стоимость 13 объектов авторского права составляет более 2,6 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Набранным сотрудникам мужчина рассказывал, что деятельность законна, так как относится к букмекерской.

Точку прикрыли осенью 2017-го. Пензенцу предъявили обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр и использовании объектов авторского права. Своей вины он не признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-602976/

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