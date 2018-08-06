Под Пензой завершился конкурс «Мастер-оружейник»

На учебном полигоне под Константиновкой завершился Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник», победу в котором одержала сборная России. На заключительном этапе команды из шести стран соревновались в комплексной эстафете. В ней соединились элементы четырех предыдущих этапов: ремонта гаубичной техники, зенитных установок, реактивных систем залпового огня, стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Заключительный этап конкурса «Мастер-оружейник» стал комплексной проверкой готовности военных к несению службы. На старте эстафеты команды продемонстрировали навыки сборки-разборки огнестрельного оружия. А дальше - сложнее. Привести в боевую готовность гаубицу, зенитную установку и систему залпового огня «Град», а затем поразить мишени из каждого вида вооружения.

«Специалисты осваивают свои дисциплины в программе боевой подготовки. Далее проводятся соревнования в части, затем в дивизии, армии, округе. В последнем отбирают команду, которая принимает участие в межокружных соревнованиях», - рассказал заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков.

Пока судьи подсчитывали результаты, все желающие могли посетить выставку техники, на которой были представлены новейшие образцы вооружений. На церемонии закрытия конкурса зрителей ждало зрелищное шоу. Студенты артиллерийского института провели показательный бой с условным противником, который атаковал автомобильную колонну.

По итогам пяти этапов конкурса лучший результат показала сборная России, в составе которой были представители Пензенского артиллерийского инженерного института. На прохождение всех этапов комплексной эстафеты нашей сборной потребовалось чуть более 13 минут. Впрочем, хозяевам турнира не было равных во всех видах программы. Не обошлось и без рекордов.

«Считаю, что достойно выступили. Не достигли предела, но показали высокий уровень подготовки. Отделение по ремонту Д-30 поставило рекорд, но на тренировках результат был выше», - рассказал капитан сборной российских военнослужащих Александр Михалев.

Серебряными призерами «Мастера-оружейника» стали представители Казахстана, третье место заняла сборная Узбекистана. Прошлогодним триумфаторам конкурса китайцам, к удивлению многих, не нашлось места на пьедестале почета.

«Очень приятно, что такие соревнования проводятся с участием дружественных государств. Все военнослужащие показали высокое мастерство в турнире», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Следующий этап Международных Армейских игр пройдет в Острогожске (18+). Он стартует 7 августа. В борьбу за награды вступят мастера автобронетанковой техники.