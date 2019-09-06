Под Пензой завершается капремонт участка путепровода трассы Р-158

Под Пензой рабочие завершают капитальный ремонт развязки федеральной трассы М-5 «Урал» и дороги «Саратов-Нижний Новгород» (Р-158). Для этого им пришлось полностью демонтировать путепровод и построить его заново. Проезжая часть нового сооружения - шире предыдущей и рассчитана на большую нагрузку и проходимость. Сейчас движение возобновлено во всех направлениях, однако рабочие продолжают благоустраивать прилегающую территорию. Срок сдачи объекта - конец сентября.

Прораб Андрей Сидоренко еще и автомобилист. Оценить новую развязку на пересечении трасс «Саратов-Нижний-Новгород» и М-5 смог с водительского кресла. Говорит, что главное видимое отличие от прежней дороги - в том, что новая шире, но как человек, приложивший руку к ее строительству, точно знает, что разница более существенна.

«Перильное ограждение обладает более высокой стойкостью по отношению к коррозии. Каждый год его поддерживают, проводят регламент работ», - сказал он.

Старый путепровод - родом из 80-х. И если он опирался непосредственно на балки, то новый - еще и на прорезиненную основу. Деформационные швы позволят дольше сохранять материалы даже при резком перепаде температур и смене сезонов. Чтобы отремонтировать развязку капитально, прежний путепровод пришлось разобрать и построить новый с нуля. Все это сделали за год.

«Это дорога второй категории. Балки были запроектированы под современные нагрузки, подразумевающие интенсивность движения до 15 тысяч автомобилей в сутки. Это перспективная интенсивность, она с каждым годом увеличивается», - рассказал эксперт дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений ФКУ «Поволжуправтодор» Михаил Рожков.

Сейчас развязка открыта в обоих направлениях. Если смотреть на ее схему, то в общей сложности она образует четыре кольца - два для трассы М-5 «Урал» в обоих направлениях и два «Саратов-Нижний Новгород». Кроме путепровода, дорожники также заменили асфальтовое покрытие на трассе М-5 и установили конструкцию «Нью-Джерси», которая в случае автомобильной аварии смягчит удар.

Сейчас развязка двух федеральных дорог под Пензой находится в обновленном и рабочем состоянии. Для автомобилистов она полностью готова, но рабочие продолжают восстанавливать почву и делают территорию более благоустроенной. Сдача объекта запланирована на конец сентября.