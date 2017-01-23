23 января 2017, 20:01Происшествия Под Пензой в ДТП с экскаватором погибли 2 человека На 644 километре федеральной трассы М5 «Урал» произошло ДТП. Автомобиль Chevrolet столкнулся с экскаватором, погибли два человека.

Авария произошла недалеко от поста ГИБДД на участке трассы М5. Автомобиль Chevrolet на высокой скорости столкнулся с экскаватором. Водитель внедорожника и один из его пассажиров, мужчина 1957 года рождения, скончались на месте. Водитель спецтехники, 57-летний мужчина, не пострадал.



Первые видео с места аварии появились в Сети спустя несколько минут после столкновения. По словам очевидцев, крышу внедорожника буквально срезало ковшом экскаватора.



В салоне внедорожника находились еще шесть пассажиров. Их личности устанавливают сотрудники полиции.



Четыре женщины и двое мужчин госпитализированы в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка, выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.

Из-за аварии на участке дороги образовался затор, но движение на выезде из города быстро восстановилось.

Происшествия

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