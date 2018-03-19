Под Пензой в болото провалился экскаватор. ВИДЕО

Пензенец опубликовал в Сети видео спасательной операции по вызволению экскаватора из болота.

Ролик опубликовал на YouTube пользователь под ником Дмитрий Горбунов.

Автор сообщил, что в поселке Камыши-Хвощи Пензенского района в болото провалился экскаватор «JCB220». Доставали машину из воды с помощью шести единиц спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».