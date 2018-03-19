19 марта 2018, 12:03Общество

Под Пензой в болото провалился экскаватор. ВИДЕО

Пензенец опубликовал в Сети видео спасательной операции по вызволению экскаватора из болота.

Ролик опубликовал на YouTube пользователь под ником Дмитрий Горбунов.

Автор сообщил, что в поселке Камыши-Хвощи Пензенского района в болото провалился экскаватор «JCB220». Доставали машину из воды с помощью шести единиц спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=oLZ-7TEqVTg
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