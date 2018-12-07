Под Пензой тело зажатого в авто извлекали специнструментом

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07 декабря 2018, 11:33Происшествия
7 декабря в районе села Константиновка Пензенской области произошла авария.
Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного спасательного центра в начале первого часа ночи. На дороге «Пенза-Тамбов» столкнулись грузовой автомобиль Scania и Daewoo Nexia. По информации Пензенского пожарно-спасательного центра, в результате на месте скончался водитель легковушки. Тело погибшего оказалось зажато в груде металла.
Приехавшие спасатели с помощью специнструментов извлекли труп и передали его сотрудникам полиции.
В соцсетях появилось фото с места страшной аварии.
Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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