Под Пензой тело зажатого в авто извлекали специнструментом

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного спасательного центра в начале первого часа ночи. На дороге «Пенза-Тамбов» столкнулись грузовой автомобиль Scania и Daewoo Nexia. По информации Пензенского пожарно-спасательного центра, в результате на месте скончался водитель легковушки. Тело погибшего оказалось зажато в груде металла.

Приехавшие спасатели с помощью специнструментов извлекли труп и передали его сотрудникам полиции.

В соцсетях появилось фото с места страшной аварии.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».