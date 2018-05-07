07 мая 2018, 14:06Происшествия

Под Пензой столкнулись три авто, есть пострадавший

В Пензенском районе утром 7 мая произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария произошла в 6.58 в селе Загоскино. На 249 километре дороги «Тамбов-Пенза» столкнулись автомобили Chery, «ГАЗель» и «КамАЗ». В результате происшествие есть пострадавший, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6868923/

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