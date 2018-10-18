Под Пензой столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 17 октября в 22.25 на 321 км федеральной дороги Р-158 «Н. Новгород - Саратов» столкнулись грузовик DAF и легковушка «ВАЗ-2112». В ДТП пострадало несколько человек, их состояние в управлении ГИБДД не уточнили.

Последствия аварии ликвидировали три сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».