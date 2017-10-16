16 октября 2017, 12:04Происшествия Под Пензой столкнулись две машины, есть пострадавшие В Пензенском районе не поделили дорогу две отечественные легковушки.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 15 октября в 14.15 в селе Константиновка случилась авария. Столкнулись «ВАЗ-2106» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадали несколько человек, их состояние пока неизвестно.

Ликвидировали последствия аварии с помощью двух сотрудников МЧС и машины спецтехники.

В настоящее время выясняются все подробности дорожно-транспортного происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 84

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: