Под Пензой столкнулись две машины, есть пострадавшие

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16 октября 2017, 12:04Происшествия
В Пензенском районе не поделили дорогу две отечественные легковушки.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 15 октября в 14.15 в селе Константиновка случилась авария. Столкнулись «ВАЗ-2106» и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадали несколько человек, их состояние пока неизвестно.
Ликвидировали последствия аварии с помощью двух сотрудников МЧС и машины спецтехники.
В настоящее время выясняются все подробности дорожно-транспортного происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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