Под Пензой столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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21 ноября 2018, 10:01Происшествия
В Колышлейском районе Пензенской области произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 20 ноября в 18.18 на 44 км трассы «Пенза - Сердобск» столкнулись «Нива» и «ВАЗ-21099». В результате ДТП пострадало несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия аварии устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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