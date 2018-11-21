Под Пензой столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 20 ноября в 18.18 на 44 км трассы «Пенза - Сердобск» столкнулись «Нива» и «ВАЗ-21099». В результате ДТП пострадало несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью спецмашины. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».