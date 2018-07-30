Под Пензой стартовал первый этап конкурса «Мастер-оружейник»

В Пензе стартовал «Мастер-оружейник» (18+). Это одно из направлений международных Армейских игр, которые проходят одновременно на территории разных государств.

В 2018 году перед зрителями маршировали представители сразу шести государств: России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Армении и Ирана. Последние приехали на соревнования военных специалистов впервые.

«Участие военных из разных стран говорит о мире и дружбе между народами. Благодарим Россию за гостеприимство. Видно, что организаторы конкурса очень постарались», - сказал представитель команды Ирана Абольгасем Каземи.

Участникам предложили отремонтировать гаубицу Д-30, а затем провезти ее по полигону через участок химического заражения, минное поле и брод.

Несмотря на неоднократное участие и немалый опыт, российские оружейники при разборке и сборке орудия все же столкнулись с непредвиденной ситуацией. Судьи объявили пит-стоп.

«Повторное заряжение клин-затвора не производилось, поэтому судьи осмотрели гаубицу для принятия определенного решения», - объяснил командир ремонтной роты Казахстана Станислав Ван.

В свою очередь, по действиям ремонтной бригады из Ирана было видно, что они дебютируют в конкурсе. Водитель «КамАЗа», чтобы не получить штрафных секунд, управлял грузовиком аккуратно. При этом их группа поддержки болела за команду не жалея голосовых связок.

«Мастер-оружейник» в версии 2018 года немного отличается от предыдущих. К примеру, раньше представители Китая привозили с собой собственную технику и выступали на ней. Теперь в техническом плане все находятся в равных условиях.

«Все команды выступают на российском вооружении, оно есть во многих странах мира, поэтому все соответствует положению конкурса», - сказал начальник управления эксплуатации ГРАУ Министерства обороны России Михаил Филатов.

В финале выступления каждой из команд из отремонтированного орудия должен прозвучать залп. Он означает, что военные справились с заданием.

Россия выступала в паре с Узбекистаном. Свое мастерство курсанты пензенского артинститута продемонстрировали сразу. За считанные минуты они прицепили гаубицу к машине и начали движение по полигону.

В первый день соревнований лучший результат показали россияне. Второй и третий - представители Узбекистана и Казахстана. Но все еще может поменяться. Впереди еще четыре этапа конкурса.