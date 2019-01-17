Под Пензой снегоуборочная машина застряла в сугробе. ВИДЕО

На дороге «Пенза-Колышлей» произошла авария. Об этом в группе соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал в сообществе видеозапись с места происшествия. Он пояснил, что инцидент произошел вечером 16 января.

На кадрах видно, как грузовая спецмашина, работа которой заключается в том, чтобы расчищать снежные заносы, сама застряла в сугробе. Ее пытались вытащить с помощью трактора.

Подписчики группы в комментариях добавили, что машина застряла неподалеку от села Надеждино Пензенского района.

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», - пошутили пользователи.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».