Под Пензой снегоуборочная машина застряла в сугробе. ВИДЕО

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17 января 2019, 12:03Общество
На дороге «Пенза-Колышлей» произошла авария. Об этом в группе соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал в сообществе видеозапись с места происшествия. Он пояснил, что инцидент произошел вечером 16 января.
На кадрах видно, как грузовая спецмашина, работа которой заключается в том, чтобы расчищать снежные заносы, сама застряла в сугробе. Ее пытались вытащить с помощью трактора.
Подписчики группы в комментариях добавили, что машина застряла неподалеку от села Надеждино Пензенского района.
«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», - пошутили пользователи.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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