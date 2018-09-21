Под Пензой сгорела легковушка

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21 сентября 2018, 09:31Происшествия
В Пензенском районе вспыхнул отечественный автомобиль.
По данным пресс-службы регионального управления ГУ МЧС, пожар произошел вечером 20 сентября в селе Покрово-Березовка. Загорелся автомобиль «ВАЗ-21099», в результате машина полностью уничтожена.
С огнем боролись три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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