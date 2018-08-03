Под Пензой прошел состоялся четвертый этап конкурса «Мастер-оружейник»

Военные из шести стран сразились в оружейный биатлон. Это четвертый, предпоследний этап международного конкурса «Мастер-оружейник» (18+) среди ремонтных бригад. На звание лучшей команды претендуют военные из России, Китая, Ирана, Армении, Казахстана и Узбекистана. Местом баталий стал полигон пензенского артиллерийского инженерного института возле села Константиновка. Самой зрелищной частью стала стрельба из гранатомета.

Первые выстрелы четвертого дня «Мастера-оружейника» были произведены из легендарного автомата Калашникова. Это оружие, действительно, вне языковых барьеров, оно хорошо знакомо участникам всех стран-участниц. Международный конкурс проходит в третий раз. Впервые его принимала Россия и победила. В соревнованиях 2018 года наши военные снова лидируют.

«Все команды хорошо подготовились, надеюсь, что выступим достойно, лучше других, постараемся заняться первое место. Выступают лучшие стрелки, они прошло серьезный отбор», - рассказал заместитель командира взвода Сергей Шилов.

Впервые в соревнованиях за звание лучшего ремонтного взвода вооружений участвуют команды из Армении и Ирана. Мастера из этих стран в четвертый день выступают первыми. Одна за одной мишени не поддавались участникам из Армении. Командир взвода отметил, что такой результат - тоже опыт, ведь, в конце концов, на «Мастере-оружейнике» военные как раз за тем, чтобы отработать технику ремонта и стрельбы.

«Учитывая, что мы участвуем впервые, пока нет сил соревноваться с сильными командами, будем стараться, чтобы в следующий раз показать хороший результат», - сказал командир ремонтного взвода вооружения команды Армении Севак Манукян.

Ручной противотанковый гранатомет оказался самым трудоемким видом оружия на этом этапе. Трудности у участников вызвала не только починка оружия, но стрельба из него.

«Мастер-оружейник» - часть более масштабных соревнований - армейских международных игр. Площадки по другим видам, расположились еще на 23 полигонах семи стран мира. Акцент пензенских соревнований на умении отремонтировать оружие.

«Конкурс нацелен на выявление глубоких знаний в ремонте вооружения. Мы же мастера, поэтому ищем неисправности, исправляем их, проверяем», - сказал начальник управления эксплуатации главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России Михаил Филатов.

Впереди у участников еще один этап - эстафета ремонтных взводов. Она объединит ключевые моменты четырех предыдущих дней, и состоится 5 августа в день закрытия конкурса «Мастер-оружейник» (18+).