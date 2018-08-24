Под Пензой прошел фестиваль рыболовства среди инвалидов

Пятый по счету Пензенский областной фестиваль рыболовства среди людей с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году посвятили 30-летию всероссийского общества инвалидов. Состязания стартовали утром на базе отдыха «Чистые пруды».

За плечами большинства участников областного фестиваля по рыболовству среди инвалидов - многолетний стаж. Объединяет их не только любимое хобби, но и общий недуг - заболевание опорно-двигательного аппарата. Секреты того, как приумножить улов, есть у каждого.

«На всех водоемах по-разному, можно ловить на червя, опарыша, манку, кукурузу, и от рыбы зависит», - рассказал участник областного фестиваля рыболовства среди инвалидов Максим Корнеев.

Наравне с мужчинами, наблюдая за поплавком, уединились с природой и женщины. Валентина Гордеева надеялась на богатый улов, тем более что она - чемпион фестиваля 2017 года.

«Мужчины помогли мне. Объяснили, чего, как. Я и раньше рыбачила, но не участвовала в таких соревнованиях. Главное - подкормить рыбу, правильно насадить наживку, а дальше - дело везения», - отметила она.

Участниками турнира стали около 80 человек с ограниченными возможностями здоровья. В 2018-м фестиваль приурочили к 30-летию всероссийского общества инвалидов. В программе, помимо рыбалки, еще три дисциплины: дартс, шашки и настольная игра джакколо, известная также как голландский бильярд.

«Это ежегодное мероприятие. Люди интересуются всегда, когда оно будет. Погода замечательная, «небесная канцелярия» сделала такой подарок. Все довольны», - сказала председатель пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валерий Тимошкин.

Звание лучшего рыбака присуждали по весу пойманной рыбы. Впрочем, в каждой из дисциплин состязаний определили тройку лидеров, которые получили ценные призы.