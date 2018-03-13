13 марта 2018, 11:33Происшествия

Под Пензой произошла крупная авария с участием большегрузов. ФОТО

Пензенцы сообщили о серьезном ДТП, в котором столкнулись несколько машин.

По словам очевидцев, авария произошла на повороте на поселок Монтажный. Фотографии с места ДТП разместили пользователи в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали пензенцы, на дороге столкнулись четыре машины, среди них – фура и грузовик. Много повреждений получила «Лада Приора».

«Приора» - в почти в хлам», - написал подписчик группы Тимур.

О пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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