Под Пензой произошла крупная авария с участием большегрузов. ФОТО

Пензенцы сообщили о серьезном ДТП, в котором столкнулись несколько машин.

По словам очевидцев, авария произошла на повороте на поселок Монтажный. Фотографии с места ДТП разместили пользователи в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали пензенцы, на дороге столкнулись четыре машины, среди них – фура и грузовик. Много повреждений получила «Лада Приора».

«Приора» - в почти в хлам», - написал подписчик группы Тимур.

О пострадавших ничего не известно. Официальной информации о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».