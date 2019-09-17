Под Пензой пострадавших в ДТП извлекали из авто спасатели

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17 сентября 2019, 12:34Происшествия
В Пензенском районе на трассе произошло ДТП, потребовалась помощь спасателей.
Авария произошла около 11 часов утра 16 сентября в районе села Засечное. Столкнулись «ВАЗ-2104» и Kia. В результате ДТП в салоне отечественной легковушки оказались зажаты люди, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Когда на место приехали спасатели, они увидели, что в «ВАЗе» находились две травмированные женщины. С помощью гидравлического инструмента пострадавших деблокировали, их передали врачам «скорой помощи». Водитель и пассажир иномарки не пострадали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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