17 сентября 2019, 12:34Происшествия

Под Пензой пострадавших в ДТП извлекали из авто спасатели

В Пензенском районе на трассе произошло ДТП, потребовалась помощь спасателей.

Авария произошла около 11 часов утра 16 сентября в районе села Засечное. Столкнулись «ВАЗ-2104» и Kia. В результате ДТП в салоне отечественной легковушки оказались зажаты люди, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Когда на место приехали спасатели, они увидели, что в «ВАЗе» находились две травмированные женщины. С помощью гидравлического инструмента пострадавших деблокировали, их передали врачам «скорой помощи». Водитель и пассажир иномарки не пострадали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/09/17/10155178

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