27 апреля 2018, 12:03Происшествия

Под Пензой опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие

В Пензенском районе утром 27 апреля произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 5.10. На дороге «Пенза-Тамбов» опрокинулся автомобиль «Соболь». В результате происшествия есть пострадавшие. Об их состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6822185/

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