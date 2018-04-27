Под Пензой опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие

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27 апреля 2018, 12:03Происшествия
В Пензенском районе утром 27 апреля произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в 5.10. На дороге «Пенза-Тамбов» опрокинулся автомобиль «Соболь». В результате происшествия есть пострадавшие. Об их состоянии в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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