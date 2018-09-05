Под Пензой неустановленный автомобиль спровоцировал аварию – соцсети

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05 сентября 2018, 15:37Происшествия
В группе в «ВК», посвященной нарушениям на пензенских дорогах, появилась просьба установить авто, которое ночью спровоцировало аварию на трассе «Пенза-Шемышейка», у села Камайка.
«ДТП произошло 2 сентября между 18.50 и 19.15. Автомобиль неизвестной марки вылетел на дорогу со встречным движением, из-за чего произошло столкновение с Renault Sandero Stepway, а также вылет в лоб автомобилю Lada Granta. Виновник скрылся»,- отмечается в посте.
У Renault в результате аварии сбито левое зеркало. Lada, избегая лобового столкновеня, съехала в кювет.
Участники аварии просят откликнуться очевидцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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