22 декабря 2017, 15:07Происшествия Под Пензой на трассе произошло смертельное ДТП В Пензенском районе столкнулись сразу три автомобиля, в аварии погибла молодая женщина.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 декабря в половине десятого вечера на 467-м километре дороги «Н.Новгород-Саратов». Столкнулись «ВАЗ-21102» под управлением 25-летней девушки, «Тойота Ленд Крузер», за рулем которой был 39-летний мужчина, и грузовая «ГАЗель», которой управлял 28-летний водитель.

В результате аварии на месте погибла водитель «десятки». Кроме того, пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, его с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6257393/

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