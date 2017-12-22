Под Пензой на трассе произошло смертельное ДТП

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22 декабря 2017, 15:07Происшествия
В Пензенском районе столкнулись сразу три автомобиля, в аварии погибла молодая женщина.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 декабря в половине десятого вечера на 467-м километре дороги «Н.Новгород-Саратов». Столкнулись «ВАЗ-21102» под управлением 25-летней девушки, «Тойота Ленд Крузер», за рулем которой был 39-летний мужчина, и грузовая «ГАЗель», которой управлял 28-летний водитель.
В результате аварии на месте погибла водитель «десятки». Кроме того, пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, его с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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