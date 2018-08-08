Под Пензой на трассе М5 «Урал» в ДТП погиб мужчина

Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 62-летнего мужчины. Смертельная авария произошла на федеральной трассе М5 «Урал» в городской черте.

«В результате ДТП столкнулись два автомобиля - Kia Sorento, под управлением мужчины 1951 года рождения, и автомобиля «Лада», за рулем которого был мужчина 1956 года рождения», - прокомментировала инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Пассажир «Лады», женщина 1941 года рождения, выжила. Ей понадобилась незначительная медицинская помощь. Причину и виновника ДТП устанавливают эксперты.