Под Пензой на трассе М5 «Урал» в ДТП погиб мужчина

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08 августа 2018, 19:46Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 62-летнего мужчины. Смертельная авария произошла на федеральной трассе М5 «Урал» в городской черте.
«В результате ДТП столкнулись два автомобиля - Kia Sorento, под управлением мужчины 1951 года рождения, и автомобиля «Лада», за рулем которого был мужчина 1956 года рождения», - прокомментировала инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
Пассажир «Лады», женщина 1941 года рождения, выжила. Ей понадобилась незначительная медицинская помощь. Причину и виновника ДТП устанавливают эксперты.
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