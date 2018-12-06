Под Пензой легковушку «размазал» большегруз

На трассе «Пенза-Тамбов» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ 2107».

По предварительным данным, инцидент произошел 5 декабря в 13.20 возле поворота на село Александровка. В результате аварии пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия ДТП два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».