06 декабря 2018, 10:33Происшествия

Под Пензой легковушку «размазал» большегруз

На трассе «Пенза-Тамбов» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ 2107».

По предварительным данным, инцидент произошел 5 декабря в 13.20 возле поворота на село Александровка. В результате аварии пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Устраняли последствия ДТП два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7757202/

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