Под Пензой легковушку «размазал» большегруз

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06 декабря 2018, 10:33Происшествия
На трассе «Пенза-Тамбов» столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ 2107».
По предварительным данным, инцидент произошел 5 декабря в 13.20 возле поворота на село Александровка. В результате аварии пострадало несколько человек. Их состояние в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.
Устраняли последствия ДТП два человека с помощью спецмашины. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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