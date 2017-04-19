Под Пензой легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

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19 апреля 2017, 10:02Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области на 619 км ФАД М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-2106» и «КамАЗ».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, авария произошла 18 апреля в 20.20.
В результате ДТП пострадало несколько человек.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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