Под Пензой легковушка сбила девушку

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 20 августа в 20.20. На девятом километре дороги «Ахуны-Золотаревка» автомобиль «ВАЗ-21112», за рулем которого был 45-летний мужчина, сбил девушку, а затем врезался в стоящий «ВАЗ-2112». Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».