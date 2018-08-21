Под Пензой легковушка сбила девушку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 августа 2018, 15:04Происшествия
В Пензенском районе на дороге «Ахуны-Золотаревка» произошла авария.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 20 августа в 20.20. На девятом километре дороги «Ахуны-Золотаревка» автомобиль «ВАЗ-21112», за рулем которого был 45-летний мужчина, сбил девушку, а затем врезался в стоящий «ВАЗ-2112». Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 августа 2018, 19:52Пензенские активисты раздали более 500 антинаркотических листовок
21 августа 2018, 19:42Для работ на площади Ленина увеличат количество бригад
21 августа 2018, 19:37В Пензе планируют увеличить доходную часть бюджета на 2018 год
21 августа 2018, 19:21В Пензе стартовал открытый Кубок области по теннису
21 августа 2018, 19:18Пензенские активисты очистили правый берег Суры от отходов
21 августа 2018, 19:03Кузнецкие школьники прошли краткий курс молодого бойца
21 августа 2018, 17:59В Пензенской области тренера заподозрили в педофилии - СМИ
21 августа 2018, 17:37Пензенцы представили свои разработки на форуме «Армия-2018»