13 сентября 2018, 14:06Происшествия

Под Пензой иномарка улетела в кювет при столкновении с тягачом

В Пензенском районе на трассе произошло ДТП с участием многотонной машины.

На дороге «Нижний Новгород – Саратов» 12 сентября в 13.30 столкнулись тягач Shacman и автомобиль Hyundai Solaris. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

В группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия. По словам автора поста, в аварии никто не погиб.

В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7430731/

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