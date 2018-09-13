Под Пензой иномарка улетела в кювет при столкновении с тягачом

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13 сентября 2018, 14:06Происшествия
В Пензенском районе на трассе произошло ДТП с участием многотонной машины.
На дороге «Нижний Новгород – Саратов» 12 сентября в 13.30 столкнулись тягач Shacman и автомобиль Hyundai Solaris. В результате аварии пострадало несколько человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.
В группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия. По словам автора поста, в аварии никто не погиб.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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