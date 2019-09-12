Под Пензой иномарка сбила мужчину

В Пензенском районе произошло ДТП с участием пешехода.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на дороге «Ахуны-Золотаревка» 11 сентября в 19:30. Автомобиль марки Chevrolet Lanos, за рулем которого был 43-летний водитель, сбил 29-летнего пешехода.

Мужчина получил травмы, его госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».