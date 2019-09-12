Под Пензой иномарка сбила мужчину

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12 сентября 2019, 17:06Происшествия
В Пензенском районе произошло ДТП с участием пешехода.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, авария произошла на дороге «Ахуны-Золотаревка» 11 сентября в 19:30. Автомобиль марки Chevrolet Lanos, за рулем которого был 43-летний водитель, сбил 29-летнего пешехода.
Мужчина получил травмы, его госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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