Под Пензой фура попала в ДТП

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02 февраля 2017, 15:32Происшествия
В Пензенский район произошло ДТП – столкнулись «Фура Reno Magnum» и «ВАЗ 2110» .
Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 10.59, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Причины аварии устанавливают инспекторы.
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