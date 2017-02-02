02 февраля 2017, 15:32Происшествия Под Пензой фура попала в ДТП В Пензенский район произошло ДТП – столкнулись «Фура Reno Magnum» и «ВАЗ 2110» .

Информация об этом поступила на пульт дежурного областного ГУ МЧС 2 февраля в 10.59, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Причины аварии устанавливают инспекторы.

Происшествия

просмотров 204