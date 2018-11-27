Под Пензой два автомобиля съехали в кювет

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27 ноября 2018, 19:06Происшествия
На окраине Пензы сразу два автомобиля оказались в кювете. На 632 км автодороги М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan и машины скорой помощи.
Как рассказали врачи, они направлялись с пациентом в городскую больницу №6, когда в них врезалась легковушка. От удара «скорую» развернуло, после чего оба автомобиля съехали в кювет. В результате происшествия пассажиры «УАЗа» получили лишь незначительные ушибы. Тем, кто находился в Nissan, все же потребовалась помощь врачей. К счастью пострадавших вызывать медиков им не пришлось.
«В результате происшествия, водитель и пассажиры автомобиля Nissan получили телесные повреждения, и после оказания медицинской помощи были отпущены», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
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