Под Пензой два автомобиля съехали в кювет

На окраине Пензы сразу два автомобиля оказались в кювете. На 632 км автодороги М5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan и машины скорой помощи.

Как рассказали врачи, они направлялись с пациентом в городскую больницу №6, когда в них врезалась легковушка. От удара «скорую» развернуло, после чего оба автомобиля съехали в кювет. В результате происшествия пассажиры «УАЗа» получили лишь незначительные ушибы. Тем, кто находился в Nissan, все же потребовалась помощь врачей. К счастью пострадавших вызывать медиков им не пришлось.

«В результате происшествия, водитель и пассажиры автомобиля Nissan получили телесные повреждения, и после оказания медицинской помощи были отпущены», - прокомментировал начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.